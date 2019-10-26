شكرا لقرائتكم خبر عن Amazon تقرر تجديد مسلسل Modern Love لموسم ثانى بعد أسبوع من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات أمازون تجديد مسلسل الدراما Modern Love لموسم ثاني جديد يطرح خلال منتصف عام 2020 عبر الشبكة في 10 حلقات، ويأتي قرار التجديد لموسم ثاني بعد مرور أسبوع من طرح أولى حلقات الموسم الأول عبر الشبكة وتحقيقه نجاح كبير عبر الشبكة.

ويسرد مسلسل Modern Love قصص الحب المختلفة من المعقدة والجميلة بين اثنين من العشاق، وسرعان ما يواجهون المشاكل الطبيعية، ومع كل حلقة جديدة تدور قصة مختلفة بين الثنائي والتي تستند في بعض الأحيان إلى المشاكل الشائعة بين العشاق.

وفي تصريح لـ "جينيفر سالك"، المدير التنفيذي لأستوديوهات أمازون، أكدت على أن رد فعل الجمهور على الموسم الأول من المسلسل لا يصدق وهو السبب وراء التجديد لموسم ثاني في أسرع وقت بعد استقبال العديد من الرسائل التي تطالبهم بذلك.