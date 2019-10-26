فيديو| لقاء سويدان تشارك في مظاهرات لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع فيديو، خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان، احتجاجا على المعيشة والحالة الاقتصادية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سويدان في الفيديو حاملة علم لبنان، خلال مشاركتها في المظاهرات، وعلقت على الفديو: " بلدي وبلد أبي وجدودي، يولد من جديد".

يذكر أن لقاء تحمل الجنسية اللبنانية، إذ أنها من أم مصرية وأب لبناني.

وتواصل الفنانة لقاء سويدان تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، مجدي كامل، سوسن بدر، طارق صبري، لقاء سويدان، شريف باهر، ومن إخراج محمد النقلي.