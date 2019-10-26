بالصور والفيديو| بجلسة مرعبة.. نسرين طافش تحتفل بالهالووين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بمجموعة من الصور والفيديوهات، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا الهالووين.
وظهرت طافش بمكياج مرعب يتناسب مع المناسبة.
وعلقت طافش على الصور: " شو أكتر فيلم رعب حلفتو بحياتكم يمين ما تشوفو بعده أفلام رعب تاني، بالنسبة إللي كان قابضة الأرواح وبعده شفت بانوراما اكتيفتيز بدون موسيقى، بس عشان أفهم القصة بدون ما أترعب".
يُذكر أن أخر أعمال الفنانة السورية كان فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل.
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