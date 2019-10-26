بالصور| ريم البارودي ببدلة حمراء في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام".

وظهرت البارودي في الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة، ارتدت بدلة حمراء، كما ظهرت بتسريحة شعر جديدة، ومكياج هادئ.

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واحتفلت ريم بعيد ميلادها منذ أيام، إذ أنها من مواليد 6 أكتوبر عام 1978.

وكرمت الفنانة ريم البارودي، الجمعة 11 أكتوبر الجاري، في دولة الجزائر، تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية ضمن فعاليات مهرجان الأيام الدولية للباس التقليدي الجزائري.

يذكر أن اَخر أعمال ريم هو مسلسل "قيد عائلي".