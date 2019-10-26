تراند اليوم : تحول إلى "كوميك" واسع الانتشار على فيسبوك .. وفاة صاحب أشهر مشهد في السينما المصرية...

توفي أمس بمصر فنان شهير عن عمر يناهز 80 سنة بعد صراع استمر لمدة عام مع المرض.

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن وفاة الفنان "قاسم الدالي" بعد صراع مرير مع المرض .

واشتهر "الدالي" بتأدية الأدوار الثانوية في السينما والمسلسلات المصرية لكن كان له حضورا قويا.

وحصد "الدالي" شهرة غير متوقعة بعد تحول مشهده الشهير مع الفنان الراحل "عادل أدهم" إلى "كوميك" ساخر يتم تداوله بقوة عبر "فيس بوك".

ويتضمن المشهد حوارا كوميديا بين "أدهم" و "الدالي" ، حيث يقوم أدهم برفع جلبابه بطريقة ذات معنى ، ليسأله "الدالي" .. هتعمل ايه يا معلم" .. ليرد "أدهم": "هنرقص دانس يا روح (....)".

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل اليوم السبت من مسجد السيدة نفيسة.

