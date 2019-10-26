ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية نجمة "ذا فويس" تخلع الحجاب هيفا وهبي وراغب علامة يعلقان على كلمة الرئيس عون إليسا للرئيس عون: "كنت مفكرتك بيّ الكل ولكن"! بعد صورته في مغطس الاستحمام..سما المصري تتحدى أحمد فهمي! خاص "الفن"- دريد لحام: "غوار الطوشة" صعلوك وضعيف ولكن. فنانة خليجية تتعرض للانتقاد بسبب تكلمها باللهجة السعودية خاص "الفن"- مصطفى قمر وأبطال "حريم كريم" يبدأون التحضيرات الفعلية للجزء الثاني المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن"- هيفا وهبي وإليسا وراغب علامة يستمرون بدعم المظاهرات في لبنان.. ونجمة "ذا فويس" تخلع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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