خاص بالفيديو- طوني شمعون كاتب "رصيف الغربا" :"الممثلات اللبنانيات كبرت الخسة براسن"موجز "الفن"- هيفا...

ميرنا وليد - بيروت - ​طوني شمعون​ هو الكاتب والممثل اللبناني الذي عرفناه في مسلسل "​ورود ممزقة​"، والذي أكمل قصة مسلسل "​كل الحب كل الغرام​" الذي بدأها الكاتب اللبناني الراحل مروان العبد.

في رصيد طوني عدد كبير من الأعمال، من بينها "​موت أميرة​" و"​عشرة عبيد صغار​" التي استوحاها من قصة الكاتبة ​أغاتا كريستي​ و"​عندما يبكي التراب​".

الكاتب الذي جعلنا نعيش الكثير من مشاهد التشويق حالياً يصور مسلسل "​رصيف الغربا​" الذي كتبه طوني نفسه وأنتجه ​إيلي معلوف​.

وكان لموقع الفن لقاء مع طوني شمعون في كواليس "رصيف الغربا".

ونلفت أن طوني هو من كتب مسلسل "​الزيتونة​" الذي يتم تحضيره حالياً، ولكنه لم يبصر النور حتى الآن.

في لقائه مع الفن تحدّث طوني شمعون عن موضوع اتجاه الدراما اللبنانية نحو المسلسلات الطويلة في الفترة الراهنة، باعتباره من أكثر الكتاب الذين يجيدون كتابة المسلسلات الطويلة في لبنان.

وأشار الى المؤلفين اللبنانيين الذين لديهم الموهبة في كتابة هذا النوع من المسلسلات لكنهم يحتاجون الى الوقت الكافي لكتابة هذه الأعمال.

وحدد طوني شمعون أية أدوار يحب أن يكتبها لنفسه، واعتبر أن الممثلات اللبنانيات "كبرت الخسة براسن ومدت".

والمزيد من الأمور تحدث عنها طوني شمعون، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو المرفق.