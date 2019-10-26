خاص الفن – تولين البكري تتمنى الوقوف أمام روبيرت دي نيرو وآل باتشينوخاص الفن- نسمة محجوب تكشف عن...

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل الممثلة السورية ​تولين البكري​ اليوم بعيد ميلادها، اذ أكدت لموقع "الفن" أن أمنياتها لعامها الجديد بسيطة جداً ومختصرة وتتمنى أن تحقق جميعها دائماً وأبداً.

وتمنت بدايةً كما كل عام أن يحفظ الله أفراد عائلتها، والدها ووالدتها وأولادها.

وتمنت ايضا أن تنتفض سورية من كل الأزمات لأنها تعبت وتستحق الاستقرار والأمن والأمان، وأيضاً تمنت الخير لشعب سوريا وجيش سوريا وقائد سوريا.

أما الأمنية الأكثر لفتاً للنظر فكانت على المستوى الفني، حيث تمنت تحقيق حلمها بالوقوف أمام الممثلين العالميين روبيرت دي نيرو وآل باتشينو حتى لو بمشهد واحد.

وختمت حديثها لموقعنا بالتمني أن تحقق النجاحات على كل الأصعدة، على اعتبار أن للنجاح نكهة خاصة.

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