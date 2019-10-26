عمرو عبد الجليل يشارك في بطولة «النهاية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم الفنان والنجم المصري عمرو عبد الجليل لفريق عمل مسلسل “النهاية”، والمقرر عرضه في موسم شهر رمضان ٢٠٢٠، وهو أول عمل يجمع بين يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل منذ فيلم “هي فوضي”.

وتدور أحداث العمل في عام ٢١٢٠ ويبدأ التصوير منتصف شهر نوفمبر 2019 وهو أول مسلسل في الشرق الأوسط من نوعية الخيال العلمي ما يتطلب تحضيرات خاصة للديكورات والأزياء والجرافيكس.

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ويشارك في بطولة مسلسل النهاية، يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وجار تسكين باقي الابطال وهو من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

وعلى جانب أخر، قال الفنان عمرو عبدالجليل، في تصريحات صحفية، مؤخرا، إن الشباب في الوقت الحالي متعجلين على النجومية ويريدون الحصول على البطولة سريعًا حتى من أول ورشة فن، وذلك عكس أيامهم.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “الراديو بيضحك”، مع المذيعة فاطمة مصطفى، على الراديو “9090”، الحكاية تحتاج لمعاناة والفن وليد المعاناة، ومن يعاني يكون لدية مخزون يستطيع التعبير به، ومن لا يعاني لا يوجد لديه أي مخزون وعندما تأتيه الفرصة لا يستطيع استغلالها.