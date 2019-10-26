شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الناعمة.. السعودية تجمع الهنود مع الباكستانيين في حفل مبهر ‏ والان مع التفاصيل

شهدت الرياض ليلة الجمعة، إقبالا جماهيريا حاشدا جمع بين الهنود والباكستانيين في ‏حفل موسيقي واحد ضم اثنين من أكبر نجوم الغناء في باكستان هما عاطف ‏أسلم وراحت فتح علي خان.‏

وتم تنظيم الحفل الذي لاقى إقبالا منقطع النظير في إطار فعاليات موسم ‏الرياض التي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بحفل مبهر أحياه أشهر نجوم الكي ‏بوب في العالم فريق بي تي إس. ‏

وقام أسلم، وهو مغني بلاي باك باكستاني ومؤلف موسيقي وممثل، بأداء العديد ‏من أغانيه، التي تتصدر قوائم سباقات أفضل الأغنيات، والتي يميزها ألحانه ‏الموسيقية "القوالي".‏

Advertisements

وقوبل القرار بفتح الأبواب للحضور للهنود والباكستانيين معا بترحاب كبير ‏حيث غرد مئات الأشخاص للإشادة بالحفل الناجح والأجواء الإيجابية بين ‏الحضور الهنود والباكستانيين.‏

وغرد الباكستاني نديم أختر قائلا: إن "الرجل الذي يجلس إلى جواري (في ‏الحفل) من الهند ونستمتع معا على حد سواء بموسم الرياض. إن هذه هي قوة ‏الموسيقى التي تتجاوز الحدود".‏

ويأتي حفل أسلم وراحت في إطار موسم الرياض، أحد مواسم المملكة الـ 11 ‏التي تقام حتى نهاية العام، والتي بدأت في 11 أكتوبر وتختتم في 15 ديسمبر.‏