شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الناعمة.. السعودية تجمع الهنود مع الباكستانيين في حفل مبهر والان مع التفاصيل
شهدت الرياض ليلة الجمعة، إقبالا جماهيريا حاشدا جمع بين الهنود والباكستانيين في حفل موسيقي واحد ضم اثنين من أكبر نجوم الغناء في باكستان هما عاطف أسلم وراحت فتح علي خان.
وتم تنظيم الحفل الذي لاقى إقبالا منقطع النظير في إطار فعاليات موسم الرياض التي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بحفل مبهر أحياه أشهر نجوم الكي بوب في العالم فريق بي تي إس.
وقام أسلم، وهو مغني بلاي باك باكستاني ومؤلف موسيقي وممثل، بأداء العديد من أغانيه، التي تتصدر قوائم سباقات أفضل الأغنيات، والتي يميزها ألحانه الموسيقية "القوالي".
وقوبل القرار بفتح الأبواب للحضور للهنود والباكستانيين معا بترحاب كبير حيث غرد مئات الأشخاص للإشادة بالحفل الناجح والأجواء الإيجابية بين الحضور الهنود والباكستانيين.
وغرد الباكستاني نديم أختر قائلا: إن "الرجل الذي يجلس إلى جواري (في الحفل) من الهند ونستمتع معا على حد سواء بموسم الرياض. إن هذه هي قوة الموسيقى التي تتجاوز الحدود".
ويأتي حفل أسلم وراحت في إطار موسم الرياض، أحد مواسم المملكة الـ 11 التي تقام حتى نهاية العام، والتي بدأت في 11 أكتوبر وتختتم في 15 ديسمبر.
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