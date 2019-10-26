شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهائه من "العارف".. أحمد فهمى مع " السقوط فى حلم سوسن " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد فهمي لتحضيرات فيلمه الجديد الذي تعاقد عليه خلال الفترة الماضية، ويحمل اسم مؤقت وهو "السقوط في حلم سوسن" للمخرج أحمد الجندي والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمى والفانتازيا، وأحداثه تدور فى إطار كوميدى، ويشاركه فى بطوله الفيلم نجوم الكوميديا مصطفى خاطر وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، حيث تم التعاقد معهم بشكل رسمي الأيام الماضية وهو من إنتاج سينرجى فيلمز.

ويعقد فهمي ومخرج العمل أحمد الجندي جلسات عمل مستمرة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل ووضع الخطوط العريضة للعمل، وهناك أكثر من عنصر نسائى جارى ترشيحه للمشاركة فى العمل، ويبدأ الجندى فى معاينة أماكن التصوير خلال الأيام المقبلة، استعداداً لانطلاق التصوير.

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ومن ناحية أخرى أوشك فهمي على انتهائه من تصوير مشاهده في فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز، حيث يتبقى لفريق العمل حوالي 10 أيام وينتهوا من التصوير بالكامل للمخرج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولة الفيلم، كل من مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سنرجى فيلمز.

يذكر أن آخر أفلام أحمد فهمي كان "الكويسين"، الذي عرض العام الماضي، وشاركه البطولة كل من حسين فهمي، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد وعمرو وهبة.