شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير الموسم الثالث لمسلسل Ozark رسميا.. اعرف موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما Ozark، على الانتهاء رسمياً من تصوير الموسم الثالث والجديد من المسلسل قبل طرحه نهاية العام الجاري.

ونجح الموسم الثاني والأخير من المسلسل في حصد شعبية كبيرة من قبل المشاهدين، ووصل تقييمه لـ 8.3 عبر موقع IMDB الشهير.

وتدور أحداث المسلسل حول مارتى بيرد، الذى يجسد شخصيته جيسون بيتمان، وهو محاسب مالى ينقل عائلته من شيكاجو إلى منتجع صيفى فى أوزاركس، بصحبه زوجته "ويندي" وطفليهما، ويخوض مارتى الكثير من العقبات بعد الخطأ الذى حدث فى إحدى عمليات غسيل الأموال المتورط فيها، مما أجبره على دفع ديون كبيرة إلى سيد المخدرات المكسيكية من أجل الحفاظ على أمان عائلته.