عاصي الحلاّني يُحيي الشعب اللبناني الثائر من الإمارات









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وجّه الفنان اللبناني عاصي الحلاني التحية خلال حفله في دولة الإمارات العربية الشعب اللبناني المستمر بحراكه الشعبي منذ 17 أكتوبر الماضي. مؤكداً على أن "صوت الناس هو دائماً صوت الحق"، وقال: "الله يوفقهم والله ينجّي بلدنا لبنان من كل شرّ وكل الدول العربية".

ولم ينسَ تحية المحبة لدولة الإمارات، حاضنة لبنان و"قلبها علينا"، مضيفاً: "الراحل الشيخ زايد كان الأب الحنون لكلّ لبناني".



يشار إلى أنه طرح في الصيف الماضي قصيدة "الوطن" مُغناة بصوته عبر موقع وتطبيق "أنغامي". وهي من كلمات الشاعر السوري الراحل عمر الفرا، وأهداها للجمهور في الوطن العربي. ولقد أعاد نشرها بتغريدةٍ مثبة عبر حسابه على "تويتر" بعيد انطلاق الحراك الشعبي. علماً أن نجله الوليد أطلق أغنيته الأولى من واقع الثورة اللبنانية بعنوان "قوتنا بوحدتنا" بعدما شارك بالدبكة اللبنانية بين المعتصمين مع شقيقته ماريتا.