شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقى يوزع لـ إليسا وهيثم نبيل أغانى جديدة.. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبّر الموزع الموسيقى عادل حقى عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها عن الأغانى التى وزعها في مسرحية "اللى عليهم العين"، والتى عرضت مؤخرا على أحد المسارح بالتجمع الخامس، من بطولة خالد سرحان وليلى عز العرب، وقال عادل حقى لـ"الخليج 365" إنه يتعاون مع المطربة اللبنانية إليسا فى أغنية جديدة ضمن أغانى ألبومها الجديد.

وأضاف "حقى" أنه يشارك حالياً أيضا فى عدد من أغانى ألبوم هيثم نبيل الجديد، كما يتولى المكساج والماستر للألبوم بشكل كامل بجانب التوزيع.

يذكر أن آخر أعمال الموزع عادل حقي أغنية كارول سماحة "إن شا لله"، والتى طرحت عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام زكى.