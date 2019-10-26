بالصور| ميس حمدان بـ"أوف شولدر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ميس حمدان مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ميس في الصور بفستان أسود "أوف شولدر"، وسط الأشجار. يذكر أن الفنانة ميس حمدان شاركت في عام 2018 ببطولة مسلسلين بالأردن، الأول "شيء من الماضي" والثاني "نوف".

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