شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تطرح 10 حلقات من مسلسل The Feed عن إدمان التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة أمازون عن طرحها لـ مسلسل The Feed في 22 نوفمبر المقبل، وسيطرح الـ 10 حلقات من العمل كـ دفعة واحدة على خدمة البث، بالإضافة إلى ذلك كشفت الشبكة عن تريلر للعمل، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".

مسلسل The Feed من بطولة جاي بورنت ونينا توسان وايت وميشيل فيرلي وديفيد ثويليس، وتركز سلسلة The Feed على الإدمان التكنولوجي، حيث إنها تتابع السكان في وقت لاحق حيث يقوم جهاز تقني جديد بتوصيل الجميع بالتغذية.

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بالإضافة إلى كانت قد أعلنت شبكة أمازون برايم عن تجديدها مسلسل الجريمة Absentia بطولة ستانا كاتيك، باتريك هوسنجر، كارا ثيوبولد، نيل جاكسون، أنجيل بوناني، ريتشارد براك، رالف إينسون، بول فريمان، برونو بيشير، ماثيو لو نيفيز، ناتاشا ليتل، وباتريك مكولي لموسم ثالث.

ويدور مسلسل الجريمة Absentia حول قضايا الاختفاء الغامض وبالتالى تعود العميلة الخاصة إميلى بيرن لمكتب التحقيقات الفيدرالى للعمل، وأثناء تعقبها لقاتل متسلسل من بوسطن، تختفى إميلى، ويتسبب ذلك فى إعلان موتها، لكن بعد ست سنوات، وجدت إميلى تعيش فى مقصورة بـ الغابة، وعند عودتها إلى منزلها تجد إميلى زوجها فى انتظارها، لكنها أصبحت المشتبه الأول فى عديد من قضايا القتل.