شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جثث وهياكل وأطفال فى برومو فيلم الرعب الجديد Antlers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Fox ثانى فيديو ترويجى لفيلم الرعب والإثارة الجديد Antlers، الذى من المقرر أن يصل دور العرض الأمريكية فى عام 2020، إلى جانب بعض دور العرض حول العالم.

وتدور أحداث فيلم Antlers الجديد حول تعامل مدرسة صغيرة فى ولاية أوريجون وشقيقها، مع طالب شاب يحمل سرًا خطيرًا، ثم تدور الأحداث فى إطار تشويقى.

العمل من بطولة كيرى راسل، جيسى بليمونس، جيريمى تى توماس، جراهام جرين، سكوت هيز، روري كوكرين، ايمي ماديجان، كودي ديفيس، سوير جونز، أرلو هاجدو، ومن إخراج سكوت كوبر الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هنري شيسون، ونيك انتوسكا.

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كما طرحت شركة Fox فيلمها الجديد Lucy in the Sky، يوم 4 أكتوبر الجارى، وحقق 291 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، العمل يدور في إطار دراما وخيال العلمى، ومن إخراج نوح هاولي الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إليوت ديجيزيبي، براين سي براون.

الفيلم من بطولة ناتالى بورتمان، جون هام، دان ستيفنز، زازي بيتز، نيك أوفرمان، إلين بورستين، تيج نوتارو، كولمان دومينجو، لؤلؤة أماندا ديكسون، إرميا بيركيت، كريستوفر دارجا.