مساري يُغنّي "قلبي إنكسر" تضامناً مع لبنان

أطلق النجم العالميّ "مساري" أغنيةً تحمل عنوان "قلبي إنكسر" تضامناً مع اللبنانيّين.

وأهدى "مساري" هذه الأغنية التي كتبها ولحّنها إلى الشعب اللبنانيّ العظيم الذي قال إنه يعتزّ بالإنتماء إليه، مُقدّماً له كلّ الحبّ والتقدير لشجاعته وصموده.

وكان"مساري" قد توجّه إلى اللبنانيّين عبر صفحته الخاصّة على "إنستغرام" مشيداً بروحهم الوطنيّة وإندفاعهم ووحدتهم.

"مساري" الذي هاجر وهو طفل نتيجة الحرب في لبنان، بكى أثناء تسجيل أغنيته قائلاً: "سامحوني إن لم أضبط مشاعري، لكنّني حزين لرؤية شعبي يتألّم. فنحن نستحقّ الأفضل".

يُذكر أنّ أغنية قلبي إنكسر" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة.

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