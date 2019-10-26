نجمة تنقلب حياتها حين يدق قلبها في "لمسة حب" على MBC4

تتورط إحدى نجمات التمثيل في فضيحة تقلب حياتها رأساً على عقب في الدراما الكورية "لمسة حب" الذي يعرض على MBC4. يرصد العمل، المقتبس عن رواية إلكترونية، حكاية ممثلة تدمرت حياتها المهنية إثر وقوعها في حب رجل ثري.

تبدأ القصة بترشيح ممثلة درامية نجمة لبطولة مسلسل محوره شركة محاماة، فتقرّر أن تتوظف في شركة محاماة حقيقية للتعرف أكثر على طبيعة الدور الذي رُشّحت لتأيدته. هكذا تجد نفسها مديرة لمكتب محامي بارد المشاعر ومثالي في كل شيء. وفي أثناء محاولتها الانسجام مع الوضع الجديد، تنخرط في الكثير من المشاكل لكنها تنجح في أمرٍ واحد وهو الاستيلاء على انتباه المحامي ومشاعره.

· يعرض المسلسل المترجم "لمسة حب" على MBC4، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 04:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:00 مساءً بتوقيت السعودية.