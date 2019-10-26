لا تزال الفنانة أحلام تبهر متابعيها، من خلال ظهورها بمظهر متألق وقد خسرت الكثير من وزنها وباتت أجمل وتبدو أصغر سناً.

كما أنها باتت تعتمد البساطة في اللوك، مع اعتماد أحدث صيحات الموضة التي باتت تليق بها، بعيداً عن الهوت كوتير.

فقد نشرت أحلام صورة لها وهي ترتدي بنطلون جلد من اللون الاسود مع قميص أبيض، كما نشرت صورة بفستان جلدي أحمر.

وحازت الصور على إعجاب محبي أحلام، الذين أثنوا على ذوقها الرفيع في اختيار اطلالاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​بالصور: أحلام بإطلالة ساحرة ورشاقة ملفتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.