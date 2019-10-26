الأرصاد الجوية المصرية: لا نتعرض لإعصار.. فقط سحابة ركامية

أكّدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أنّ سحابة ضخمة تسيطر على سماء البحر الأبيض المتوسط باتجاه الساحل الشمالي المصري، وتظهر بوضوح في سماء مدينة الإسكندرية من نوع السحاب الركامي.

وقالت شاكر لـ"العين الإخبارية" إنَّ جزيرة قبرص وسواحل البحر المتوسط الأوروبية تتأثَّر أيضاً بهذه السحابة، نافية ما يُروّج على بعض مواقع الطقس حول تعرُّض مصر لإعصار.

وأوضحت أنّ هذه السحابة الركامية التي تسير عكس عقارب الساعة خلال حركتها نحو الشمال المصري محمّلة بالماء والرعد وتكوَّنت ضمن منخفض جوي متعمق.

وأشارت إلى أنّ المنخفض الجوي يصاحبه نشاط قوي للرياح على البحر المتوسط وسواحل مصر الشمالية، ما أدى إلى اضطراب كامل في حركة الملاحة بالبحر المتوسط، والجوية أيضًا.

ولفتت إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرعدية شمالي البلاد وتحديداً في مناطق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح ودمياط ورشيد وبلطيم ومحافظات الدلتا والوجه البحري، فيما تصل في شمال ووسط سيناء أحيانًا إلى حد السيول.

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وتمتد الأمطار إلى القاهرة لتكون أخف حدة كثيرًا فتُصنَّف في العاصمة بالمتوسطة إلى الخفيفة، ويصاحب ذلك رياح شديدة وانخفاض 4 درجات على الأكثر في درجات الحرارة لتسجل العظمى على القاهرة 25 درجة مئوية للعظمى و19 الصغرى، وفق شاكر.

ويعد صعيد مصر الأقل تأثّراً بهذه الموجة، إذ ترتفع درجات الحرارة العظمى فيه من 28 إلى 30 درجة، والصغرى تنخفض إلى ما بين 17 و18 درجة مئوية.

ووفق مديرة مركز الاستشعار عن بُعد، فإنّ السحابة الركامية سوف تنقشع مع صباح الأحد، لتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة، وتبدو بوضوح زيادة سطوع الشمس على باقي أنحاء الجمهورية، في ظل ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى تصل إلى مستوياتها الطبيعية لتسجل العظمى في القاهرة الأحد من 27 إلى 28 درجة مئوية.

ونفت شاكر مجددًا ما تداولته بعض مواقع الطقس العالمية وما نتج عنها من أخبار حول تعرّض مدينة الإسكندرية والساحل الشمالي لإعصار شديد، موضحة أنّ البحر المتوسط مسطح مائي مغلق لا يقع ضمن مناطق الأعاصير التي لا تحدث إلا في المسطحات البحرية المفتوحة والواسعة وهي المحيطات.

وتابعت أنَّ السحابة الركامية المذكورة سلفًا هي التي يروّج لها على أنّها إعصار، مؤكدة أنّ تلك الأخبار ليست صحيحة من قريب أو بعيد.



