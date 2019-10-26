مانشستر يونايتد يغري موهبة الجزائر بـ10 ملايين يورو

رصد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مبلغ 10 ملايين يورو من أجل التعاقد مع الموهبة الجزائرية ريان شرقي (16 سنة) الذي يحمل قميص أولمبيك ليون الفرنسي، وفقا لما كشفت عنه تقارير فرنسية.

وأكدت قناة "آر. إم. سي سبورت" الفرنسية أن يونايتد أبدى استعداده لمنح اللاعب مبلغ 10 ملايين يورو لإقناعه بالتعاقد معه، والتراجع عن توقيع عقد احترافي لصالح أولمبيك ليون.

وكان شرقي خطف الأضواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب، وهو ما جعله محل إشادة من قبل العديد من صائدي المواهب.



وصنع ريان شرقي الحدث الموسم الماضي، وذلك عندما أصبح أصغر لاعب يسجّل هدفا في هذه المسابقة، في سنّ 15 عاما و33 يوما، حيث حدث ذلك خلال مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ويمتاز اللاعب المولود في فرنسا من أبوين جزائريّين بمراوغاته الساحرة وقدرته على التمرير والتسديد برجليه الإثنين.

وظهر ريان، الأسبوع الماضي، لأول مرة مع الفريق الأول لأولمبيك ليون، حيث عوّل عليه المدرب رودي جارسيا لفترة 7 دقائق خلال مواجهة الجولة الـ10 أمام ديجون.





ويخطّط المدرب الأسبق لروما الإيطالي لمنحه الفرصة تدريجيا خلال الموسم، وذلك لتمكينه من اكتساب خبرات المستوى العالي.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد قام في شهر أغسطس/آب الماضي بالتعاقد مع موهبة عربية أخرى، وهو حنبعل المجبري، لاعب الوسط المنحدر من أصول تونسية.



