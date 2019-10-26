شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان قاسم الدالى وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان قاسم الدالى عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض وتشيع الجنازة اليوم السبت من مسجد السيدة نفيسة والعزاء غدًا الأحد، بمسجد الخلفاء الراشدين.

قاسم من مواليد 1 أكتوبر عام 1944، واشتهر بالمشاركة فى أغلب أعمال الراحلين أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ، كما قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية مع عادل إمام، منها "النمر والأنثى، والمشبوه، رمضان فوق البركان".

كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها "بنت الأيام، التوأم، سامحونى ماكنش قصدى، امرأة من زمن الحب، جحا المصرى، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء".