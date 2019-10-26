شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان: أنا مهووسة بالخمسينيات ومفكرتش لما جالى "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة دانا حمدان، إنها تنتظر عرض مسلسل "حواديت الشانزليزيه" خلال الأيام المقبلة، موضحة أنها تصور مشاهدها الأخيرة من العمل بين بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى المختلفة، ويتبقى لها أيام قليلة وتودع العمل نهائياً، حيث تجسد فى الأحداث شخصية فتاة تدعى "زينات" تعمل مطربة فى "تياترو" بفترة الخمسينات التى تدور فيها موضوع المسلسل.

وأوضحت دانا، لـ"الخليج 365"، أن لديها هوس كبير بفترة الأربعينيات والخمسينيات وتحبهما كثيراً، لذلك لم تفكر عندما عرض عليها "حواديت الشانزليزيه"، مضيفة أن دورها في العمل يمثل لها نقلة كبيرة على مستوى التمثيل لما به من مشاهد تمثيل كثيرة تستطيع اظهار قدراتها، لافتة إلى أن كل المشاركين فى العمل سعداء بشكلهم فى ملابس هذه الفترة الزمنية وأيضاً في الشعر والديكورات كذلك.



دانا حمدان مع المخرج مرقس عادل

مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق.

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وطرح لدانا حمدان يوم الأربعاء الماضى فيلم "لما بنتولد" الذى يشارك فى بطولته عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت، وعرض الفيلم للمرة الأولى فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.



دانا حمدان مع اياد نصار وشقيقتها مى



دانا حمدان من كواليس حواديت الشانزليزيه