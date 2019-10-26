شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشرف زكى ينهى الخلاف بين رامى غيط ومحمد أبو العزم بعد خصام 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى جلسة صلح أنهى الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الخلاف الذى كان بين الفنان رامى غيط والمنتج محمد أبو العزم على فيلم "المواطن بورص" الذى تم طرحه منذ حوالى 4 سنوات حيث كان الخلاف على مستحقات مادية ولم يحصل وقتها رامى عليها.





كان الفنان رامي غيط قد قام ببطولة فيلم "المواطن برص" إلى جانب قيامه بإخراج الفيلم الذي كان من إنتاج محمد أبو العزم" إلا أنه لم يحصل على مستحقاته المادية من المنتج سواء عن الاخراج أو التمثيل رغم طرح العمل في دور العرض السينمائية وبيعه للقنوات التلفزيونية المختلفة، وهو ما دفع غيط لرفع دعوة قضائية يطالب فيها بصرف مستحقاته المالية وقتها .

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فيلم "المواطن بورص" من بطولة رامى غيط، ودينا فؤاد، وسامى مغاورى، ورجاء الجداوى، ولطفى لبيب، سيناريو وحوار رفيق مكرم .