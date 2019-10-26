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دار الأوبرا المصرية تكرم فيصل ندا على مشواره الفنى والأدبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت دار الأوبرا المصرية السيناريست والكاتب الكبير فيصل ندا، على مشواره الفنى والأدبى الطويل الحافل بالأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، التى أضافت للفن المصرى.

 

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وسلمت دار الأوبرا شهادة تكريم للكاتب الكبير جاء فيها: "تتشرف دار الأوبرا المصرية بمنح شهادة شكر وتقدير إلى الكاتب الكبير والسيناريست فيصل ندا، لدوره الرائد والمتميز فى مجال الفن والأدب، وما قدمه فى مشوار حياته من إبداعات فى المسرح والسينما والدراما".

 

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يذكر أن الكاتب الكبير فيصل ندا قدم العشرات من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، كما أسس مسرح يحمل اسمه، وقدم على خشبته العديد من المسرحيات الناجحة مثل" المتزوجون "، للفنان الكوميدى الكبير سمير غانم.

 

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