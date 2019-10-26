شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا المصرية تكرم فيصل ندا على مشواره الفنى والأدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت دار الأوبرا المصرية السيناريست والكاتب الكبير فيصل ندا، على مشواره الفنى والأدبى الطويل الحافل بالأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، التى أضافت للفن المصرى.





وسلمت دار الأوبرا شهادة تكريم للكاتب الكبير جاء فيها: "تتشرف دار الأوبرا المصرية بمنح شهادة شكر وتقدير إلى الكاتب الكبير والسيناريست فيصل ندا، لدوره الرائد والمتميز فى مجال الفن والأدب، وما قدمه فى مشوار حياته من إبداعات فى المسرح والسينما والدراما".

Advertisements





يذكر أن الكاتب الكبير فيصل ندا قدم العشرات من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، كما أسس مسرح يحمل اسمه، وقدم على خشبته العديد من المسرحيات الناجحة مثل" المتزوجون "، للفنان الكوميدى الكبير سمير غانم.