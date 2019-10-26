شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يبدأ تصوير المشاهد الأولى من "بخط الإيد" فى ديكور مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم أحمد رزق تصوير المشاهد الأولى من مسلسله "بخط الإيد"، صباح اليوم السبت فى ديكور مدرسة، وينتمى المسلسل لنوعية الـ45 حلقة، وتشاركه فى بطولة العمل الفنانات إيمان العاصى وسوسن بدر ويسرا اللوزى وميرنا نور الدين وآخرون من النجوم، وتعكف حالياً المؤلفة هالة الزغندى على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل.

مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر، وإيمان العاصى وميرنا نور الدين، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل، تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

ويعود أحمد رزق للدراما بهذا المسلسل بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "إزاى الصحة" عام 2017، وشاركته البطولة الفنانة آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، طارق الإبيارى، نهال عنبر، ومن إخراج إبراهيم، بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع دنيا سمير غانم فى شهر رمضان الماضى.

وآخر أعمال أحمد رزق فيلم "الممر"، الذى حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر من خلال شخصية "الصحفي احسان"، للمخرج شريف عرفة، وشارك فى بطولته النجم أحمد عز، وأحمد صلاح حسنى، ومحمد فراج، وهند صبرى، ومحمد جمعة، وآخرون.