النبوي يهنئ الفيشاوي بفوزه بجائزة أحسن ممثل في مهرجان الدار البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأ الفنان خالد النبوي، الفنان أحمد الفيشاوي بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل في مهرجان الدار البيضاء بالمغرب، عن دوره في فيلم "يوم وليلة".

ونشر النبوي صورة للفيشاوي، وعلق عليها: "مبروك ل أحمد الفيشاوي.. أحسن ممثل عن دوره في فيلم يوم وليلة.. مهرجان الدار البيضاء بالمغرب".

وعُرض فيلم "يوم وليلة" ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "الدار البيضاء للفيلم العربي" بالمغرب، والتي انطلقت 18 أكتوبر الجاري، واختتم فعالياته قبل قليل.

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و"يوم وليلة" سبق أن عرض ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو السينمائي، والذي اختتم فعالياته في 8 أكتوبر.

وكان الفنان خالد النبوي، قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد "يوم وليلة".

الفيلم تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، درة، خالد سرحان.