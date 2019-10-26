الأحد.. لميس الحديدي تستضيف كريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

يحل الفنان كريم عبدالعزيز ضيفًا على برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "العربية الحدث"، غدًا الأحد.

يتحدث كريم خلال الحلقة عن تجاوز إيرادات فيلم "الفيل الأرزق 2" حاجز الـ100 مليون جنيه، كذلك نجاحاته السينمائية بشكل عام في الفترة الأخيرة.

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يعرض اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن كريم بدأ مؤخرًا تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة ماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف. ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله.