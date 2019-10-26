ياسمين صبري أمام "حمام السباحة" ونيللي كريم على "يخت" ..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان تايجر من أمام "حمام السباحة" خلال إجازتها بإيطاليا.

إنجي علاء

نشرت الكاتبة إنجي علاء صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض طويل من أمام البحر، وعلقت:" يجب ألا تكون المبادئ حلا وسطًا".

باسل خياط

نشر الفنان السوري باسل خياط صورة تجمعه بزوجته ناهد زيدان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي حامله طبق من الأكل الياباني الشهير "سوشي" وعلقت بسمة: "سوشي المُفضل لدي".

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دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة تجمعها بشقيقتها إيمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " أخف دم وأحن بنت في الدنيا".

كنزي دياب

نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من نيويورك.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من على متن أحد اليخوت، وسط البحر.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة لها من داخل "الجيم"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مي في الصورة بملابس الرياضة.

لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصورة لها من داخل "الجيم"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت لاميتا في الصور بملابس رياضية كاجوال.

ياسمين كساب

نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، من أمام "شرفة" ، وعلقت: "الجو مليان عواصف".