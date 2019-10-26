محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة مي كساب الشكر لكل من هنأها بقدوم مولودها الثالث، الذي وضعته صباح أمس الجمعة، بأحد المستشفيات. وكتبت مي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، نوح محمد صلاح الشريف، وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق". جدير بالذكر أن مي كساب متزوجة من مطرب المهرجانات "أوكا"، ولديهما ابنتين هما "فريدة"، "داليدا".

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مي كساب بعد وضع مولودها الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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