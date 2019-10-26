بعد أن أغرقت الأمطار شقتها.. بدرية طلبة تكشف لمصراوي عن الخسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن الخسائر التي تعرض لها منزلها بالإسكندرية بعد أن تسربت إليه مياه الأمطار.

وقالت الفنانة بدرية طلبة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " كنت خارج المنزل، عند سقوط الأمطار، وعند عودتي فؤجئت بغرق المنزل، رغم أنني أخذت كل احتياطاتي لتجنب الأمطار".

وتابعت بدرية: " منزلي يطل على البحر مباشرةً في "بحري" بالإسكندرية، وأسكن في الدور الخامس عشر، وأعتقد أن شدة الرياح سبب تسرب المياه داخل المنزل".

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وأضافت بدرية: " أنا وأسرتي بخير الحمدلله، ولكن المياه طالت المفروشات والأثاث فقط".

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد نشرت فيديو لشقتها بعد أن غرقت بمياه الأمطار، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

وكانت البلاد قد تعرضت لموجة باردة خلال الأيام الماضية صاحبها هطول الأمطار في بعض المحافظات.

ومن ناحية أخري تشارك الفنانة بدرية طلبة في مسرحية "ريا وسكينة " بطولة انتصار، حمدي الوزير، ومن إخراج حسام الدين صلاح، التي تعرض على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية.