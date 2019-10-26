وفاة الفنان قاسم الدالي بعد صراع مع المرض.. وتشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة

توفى الفنان قاسم الدالى بعد صراع مع المرض، وتشيع أسرة الراحل جنازته اليوم السبت من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

ويقام عزاء الفنان الراحل يوم الأحد المقبل بمسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة بمنطقة البحر الأعظم.

ولد الفنان قاسم الدالي 21 فبراير عام 1939، ومن أبرز مسرحيات الفنان الراحل: "مريض بالوهم، اثنين على دبوس، مين جوز مين، عبود عبده عبود، الدور الرابع شقة 9 ".

ومن أشهر أعماله التلفزيونية: "بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء، الوتر المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصراوية، ابن ليل، بيت الباشا"، بينما كانت آخر أعماله مسلسل "خبير" عام 2013.