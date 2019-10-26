علياء بهات تحارب الإدمان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أبدت ممثلة بوليوود بوجا بهات الشقيقة الكبرى للممثلة المعروفة علياء بهات، استعدادها للعودة إلى الشاشة الفضية بعد فترة توقف طويلة، كما شجعت جمهورها على محاربة الإدمان بكل قوة.

في أخر مشاركة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حفزت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا والتي حاربت إدمان الكحول، متابعيها على محاربة مشكلات الإدمان.

بهات، شاركت سلسلة من الصور، وكتبت “عامين وعشرة أشهر. حان الوقت للتفكير في الماضي واستيعاب الحاضر، علينا مواجهة مشكلات الإدمان، أعرف أنك لست وحدك، وإذا أمكنني فعل ذلك، فيمكنك أيضًا”.

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وأضافت بهات التي تعافت بشكل كبير من إدمان الكحول والمسكرات العام، “إذا تعثرت أو سقطت، اختر نفسك واستمر في التقدم. المكافآت متعددة بطرق أكثر من واحدة.!

في السياق، خرجت تعليقات الآلاف من المعجبين لدعم الممثلة واشادوا بثقتها في التحدث والخروج علنًا بشأن إدمانها على الكحول.

بوجا، التي ظهرت لأول مرة في فيلم “صادق” في بوليوود، من المتوقع أن تقدم جزء ثان لنفس الفيلم، الذي يخرجه والدها ماهيش بهات، الفيلم أيضا يضم علياء بهات، سانجاي دوت وأديتيا روي كابور في الأدوار القيادية.