عبير صبرى تبدأ تصوير «الأخ الكبير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية عبير صبري لتصوير مشاهدها في مسلسل “الأخ الكبير” مع النجم محمد رجب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت عبير، قد تعاقدت على المشاركة في بطولة العمل الأسبوع الماضى، حيث تعكف على قراءة الحلقات التي تسلمتها من الشركة المنتجة والتي وصلت الى 25 حلقة لدراسة طبيعة الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث.

مسلسل الأخ الكبير من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، ويشارك فى بطولته الى جانب محمد رجب وعبير صبري كلاً من دينا فؤاد، هبة مجدى محمود حجازى، رندا البحيرى، أشرف زكى هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وشاركت عبير صبري مؤخرا في إحدى حكايات الجزء الثالث من مسلسل “نصيبى وقسمتك” تأليف عمرو محمود ياسين، وحملت اسم “براد شاى” للمخرج محمد سلامة وعرض على قناة on e ومنصة watch it الرقمية إضافة إلى العرض على احدى القنوات العربية، وشارك فى بطولة الحكاية هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومى فخرى.