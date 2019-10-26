أصالة تتألق بـ«لوك» استثنائي في حفل ضخم بموسم الرياض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة السورية أصالة في حفل ضخم احيته ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة، وذلك إلى جانب الفنان السعودي عبادي الجوهر، والنجم الإماراتي حسين الجسيمي، في ليلة تكريم الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

أصالة ابهرت محبيها بصورة استعراضية لإطلالتها قبل صعودها على المسرح، حيث اختارت المطربة السورية «لوك» جمعت فيه بين الأناقة والاحتشام، حيث ارتدت فستان نبيتي طويل من قماش الدانتيل، مسدلة شعرها القصير بتسريحة أنيقة، وكان لافتاً اتدائها لعدسات ملونة، في الوقت الذي تزينت فيه بماكياج ضاعف جمال ملامحها.

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باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، اطربت بها أصالة الحضور، والتي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، كما قدمت أغنية من كلمات سمو الأمير عبد الرّحمن بنّ مساعد، وألحان صادق الشّاعر.

يُذكر أن أصالة احتفلت مؤخراً بطرح ألبومها الجديد «في قربك»، ويضم 12 أغنية، كما اطلقت ديو غنائي يجمعها بالفنان المصري الشعبي مصطفى حجاج بعنوان «لما تقول يا عوم»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «ولاد رزق2»، من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوي.

من ناحية أخرى، تختتم أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 بحفل كبير تحييه يوم 13 نوفمبر 2019 على المسرح الكبير بقيادة المايسترو هانى فرحات بالقاهرة.