صور نادرة من طفولة كاتي بيري.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تحتفل النجمة والمطربة الأمريكية كاتى بيرى بعيد ميلادها الـ 34 وسط احتفاء من محبيها حول العالم ممن يعشقون أغانيها المختلفة، وذلك بعدما تواجدت فى مصر مؤخراً، وتحديداً فى واحة سيوة التى استمتعت بأجوائها فى زيارة سياحية.

النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، والتى حصدت العديد من الجوائز فى مسيرتها الفنية نظير نجاحاتها فى عالم الغناء وتحطيم العديد من الأرقام القياسية خلال مشوارها، اعتادت خطف الأنظار أينما حلت بمختلف المهرجانات الفنية التى تحضرها، سواء من خلال قصات شعرها أو إطلالاتها المميزة، إلا أن كثيرين من جمهورها ربما لا يعلمون كثيراً بشأن مظهرها فى الطفولة.

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وظهرت مجموعة من الصور تسلط الضوء علي تلك المرحلة من حياة النجمة العالمية، والتي ظهرت فيها النجمة الشهيرة قبل الطفولة بشكل قد يفاجأ كثيرون ممن اعتادوا على إطلالات نجمتهم حالياً.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، ظهرت داخل إحدى السيارات بجوار السائق المصري الخاص بها، أثناء رحلتها مؤخرا، لمصر، والتى ارتدت فيها ملابس مصرية وهو عبارة عن جلباب، وكان بجوار المطربة الشهيرة السائق المصري الذي ظهر بالملابس الصعيدية جلباب أبيض اللون.

وقامت النجمة العالمية بعمل جولة ليلية مساء يوم الأحد 20 أكتوبر بمدينة سيوة وشالي، والتسوق في البزارات السياحية، وقامت برحلة سفاري بداية من صباح الاثنين 21 أكتوبر، ثم تناولت العشاء في الصحراء البيضاء والعودة مرة أخرى للفندق، ثم المغاردة بالطائرة الخاصة.