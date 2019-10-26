محمود البزاوي يحيي ذكرى استشهاد ابن شقيقه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري محمود البزاوي ذكرى استشهاد ابن شقيقه، عبر حسابه على «تويتر».

الفنان المصري كتب عبر حسابه: «النهاردة ٢٥ أكتوبر الذكرى الرابعة لاستشهاد أحد أبطال عملية حق الشهيد في سيناء ابن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي، اللي ربنا كرمه بالشهادة وكرمنا كلنا كعيلة بالفخر والعزة.. ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي».

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البزاوي تلقى عدد من التعليقات من قبل الجمهور الذي دعا لابن شقيقه الشهيد بالرحمة والمغفرة.

البزاوي فنان مصري ومؤلف شارك مؤخرا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «كلبش»، مع الفنان أمير كرارة وعدد من النجوم وتم عرضه في رمضان الماضي.

وشارك أيضا في بطولة مسلسل «سابع جار»، مع شيرين ودلال عبدالعزيز وصفاء جلال، وعدد من النجوم الشباب.

كما شارك البزاوي في رمضان الماضي في مسلسل «الزوجة رقم 18»، مع الفنان حسن الرداد وسلوى خطاب، وعرض له مؤخرا مسلسل «أهو دا اللي صار»، مع الفنانة روبي والفنان أحمد داوود.