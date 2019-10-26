حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: «عايز آكل عيش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من خلال حسابه على موقع «فيس بوك»، وجه حمو بيكا رسالة اعتذار للفنان المصري هاني شاكر.

حمو بيكا قال عبر حسابه: «أنا بعتذر يا أستاذ هانى شاكر أنت أمير الغناء العربي، وأنا مكنش قصدى إنى أزعلك، كان كل هدفى إنى أكل عيش، أنا معايا 20 فرد بياكلوا عيش، ناس فاتحة بيوت وبتصرف على عائلاتها، أنا اللى خلانى اضايقت وأنزل الفيديو أنى لفيت 8 ساعات، وشغلى كله كان واقف».

Advertisements

المغني الشعبي المثير للجدل أضاف: « وأنا إللى كنت عايز أعمله أنى امشى قانونى واعمل تصريح وانزل اشتغل ومكنش قصدى أنى أزعلك، أنا بحبك وإحنا عيالك يا أستاذ هانى، أنا كان كل هدفى إنى صوتى يوصلك، وقدام الناس كلها بقولك أنا آسف ليك، ولو عايزنى أجيلك أو اطلع على الهواء اتأسفلك هطلع».

بيكا تابع: «أنا بقالى 6 أشهر واقف عن العمل، والناس اللى معايا مقدرش امشيهم، إحنا نروح فين دى بلدنا وإحنا اخترنا فن الناس بتحبه وبتفرح بيه عمرنا ماضايقنا حد، وقدمنا محتوى تانى وبقينا ناخد بالنا من الكلام، وبقيت بنقى الكلام الصح».

المطرب الشعبي اختتم حديثه وقال: «في شباب نفسها أنها تتجوز وتكون نفسها، كان يهمنا إننا نشتغل بالحلال، وأنا تعبت وكافحت، ابويا ربانى وطلعنى إنى مقولش لحد عايز حاجه، وبنيت المكان اللى بقيت فيه بعد سنين كتيرة».

حمو بيكا، كان قد هدد بتكسير النقابة في حال عدم حصوله على تصريح بالغناء، كما تطاول على الفنان هاني شاكر، معتبرًا انه ليس بمغني وانه لا يعترف به مثلما لا يعترف به هو، كما هدد بالتظاهر برفقة جمهوره والدعوى لإسقاط هاني شاكر.