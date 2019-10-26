عمرو ياسين يحكي تفاصيل قصة حبه لزوجته المذيعة: ضربتني بالشنطة!

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

روى الفنان والسيناريست المصري عمرو محمود ياسين تفاصيل جديدة لا يعرفها الجمهور عن قصة حبه لزوجته المذيعة آيات أباظة.

عمرو قال إنه تعرف على زوجته لأول مرة في الصف الأول الثانوي، وفي أول مرة ضربته بشنطتها أثناء خروجها من الفصل، وغضب منها جدًا.

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وأكدت زوجته، أثناء تواجدها مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها تعمدت أن تضربه بالشنطة لأنها كانت تشعر باستمرار أنه فتى مغرور، ولم تكن تعلم وقتها انه ابن الفنان محمود ياسين.

الفنان المصري أشار إلى أنه ذهب إلى والده عندما كان في الصف الثالث الثانوي، وأخبره أنه يريد الزواج من زميلته آيات أباظة، ورغم صغر سنه إلا أن والده استمع إليه، واحترم كلامه جدًا، ولكنه طلب منه أن يتمهل لأنه يمكن أن يقع في حب فتاة أخرى في الجامعة.

عمرو محمود ياسين أكد أنه تزوج من آيات في الصف الأول الجامعي، وأنجبت طفلهما الأول في الصف الثالث الجامعي.

يُذكر أن عمرو محمود ياسين اتجه للتأليف منذ سنوات، وحقق نجاحا كبيرا بعدما قام بكتابة حلقات مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والذي يعرض منه الجزء الثالث حاليا.