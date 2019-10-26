أحمد حلمي مغازلًا منى زكي: لا توجد حبيبة مثلها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
مر على زواجهما أكثر من 19 عامًا، ومازال الفنان المصري أحمد حلمي يعبر عن حبه لزوجته الفنانة منى زكي في كل مناسبة.
حلمي فاجأ زوجته منى بمداخلة هاتفية أثناء استضافتها في برنامج «أسرار النجوم»، وتغزل فيها قائلا: «لا توجد حبيبة مثل منى زكي، وهي كأن ليس لها مثيل، بداخلها حنان كبير منذ ولادتنا ابنتنا الأولى، فهي أم عظيمة».
الفنان المصري تحدث عن منى ودورها في حياته كزوجة أيضا وأكد أنها داعمة له وتتحمله باستمرار رغم عصبيته، ودعا الله أن يبارك له فيها.
حلمي تابع قائلًا: «منى قاسية على نفسها جدا، فهي دوما تنتقد نفسها سواء في حياتها الشخصية أو عملها».
الفنان المصري تزوج منى زكي عام 2000، وأنجب منها ابنته ليلي، ثم أنجبت منى بعد ذلك ابنهما ياسين، وبعده أنجبت ابنهما يونس.
أحمد حلمي كان آخر بطولاته السينمائية فيلم «خيال مآتة»، مع الفنانة منة شلبي، وعبدالرحمن أبو زهرة ولطفي لبيب، ولم يحقق الفيلم النجاح المرجو منه.
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