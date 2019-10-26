آسر ياسين يدخل أحد مستشفيات 6 أكتوبر مع «صاحب المقام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم والفنان آسر ياسين، تصوير مشاهده فى فيلم “صاحب المقام” بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر يوم الجمعة 25 أكتوبر.

ويجسد الفنان الشاب ضمن أحداث العمل شخصية شاب مليونير، يواجه مجموعة من المشكلات، ويتعرض بسببها لمواجهة مجموعة من “أولياء الله الصالحين” والتي تجسدها النجمة يسرا، والفنانة أمينة خليل

ويشارك في بطولة فيلم “صاحب المقام” يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

والجدير بالذكر أن آسر ياسين ظهر كضيف شرف فى المشهد الأخير من فيلم “ولاد رزق 2” للنجم أحمد عز وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم للمخرج طارق العريان، وإخراج صلاح الجهينى، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً عريضا منذ طرحه .

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وعلى جانب أخر، كشف الفنان المصري آسر ياسين، مؤخرا، سر للمرة الأولى عن دوره في فيلم “تراب الماس”، والذي حقق نسبة نجاح كبير وقت عرضه.

وقال خلال لقائه في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc، إنه دخل في حالة اكتئاب شديدة، ولم يستطع الكلام او السفر أو مقابلة الناس، واستمرت هذه الحالة معه لمدة 6 أشهر .

وأكد أنه بسبب هذه الحالة لم يستطع الفرح بنجاح الفيلم، ولكن بعد إفاقته من حالة الاكتئاب شعر بمدى نجاح الفيلم.

وأوضح أن شخصية “طه”، في “تراب الماس”، هو لشخصية مسالمة جدًا وفجأة يتحول لقاتل فكان لابد أن يموت في النهاية.