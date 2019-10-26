شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمر خيرت يشعل حفله فى العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الموسيقار العالمي عمر خيرت، بإحياء حفل غنائي ساهر، فى العاصمة الادراية، بحضور الفنان خالد زكي، والفنانة فيفي عبده، وعدد من رجال السياسة والشخصيات العامة والإعلاميين.





قدمت الحفل الفنانة التونسية لطيفة، موجهة التحية لكل الحاضرين من شخصيات عامة وفنانين وأخرون، كما وجهت الشكر لكل رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقدم "خيرت" خلال الحفل عدد من أعماله الموسيقية المميزة، منها :"إعدام ميت، ليلة القبض على فاطمة، البخيل وأنا، عارفة، فيها حاجة حلوة، مافيا، غوايش، وغنت معه الفنانة لطيفة أغنية أنت أكيد المصري"، وغيرها من الأعمال التي يعشقها الجمهور.

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