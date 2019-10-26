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صور.. عمر خيرت يشعل حفله فى العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الموسيقار العالمي عمر خيرت،  بإحياء حفل غنائي ساهر، فى العاصمة الادراية، بحضور الفنان خالد زكي، والفنانة فيفي عبده، وعدد من رجال السياسة والشخصيات العامة والإعلاميين. 

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قدمت الحفل الفنانة التونسية لطيفة، موجهة التحية لكل الحاضرين من شخصيات عامة وفنانين وأخرون، كما وجهت الشكر لكل رجال القوات المسلحة والشرطة.

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وقدم "خيرت" خلال الحفل عدد من أعماله الموسيقية المميزة، منها :"إعدام ميت، ليلة القبض على فاطمة، البخيل وأنا، عارفة، فيها حاجة حلوة، مافيا، غوايش، وغنت معه الفنانة لطيفة أغنية أنت أكيد المصري"، وغيرها من الأعمال التي يعشقها الجمهور.

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