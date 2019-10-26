شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات مبكرة.. 27 مليون دولار إيرادات فيلم Ford v Ferrari بافتتاحه المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بعض التوقعات المبكرة، أن فيلم الأكشن والإثارة Ford v Ferrari بطولة كريستيان بيل ومات دامون، والمقرر عرضه 13 نوفمبر المقبل، سيحظى بافتتاحية تتراوح بين 23:27 مليون دولار داخل امريكا الشمالية في الأيام الأولى من عرضه.

وعرض فيلم Ford v Ferrari لأول مرة داخل مهرجان تورنتو السينمائى، وحظي على نسبة 88% عبر موقع Rotten Tomatoes.

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وعلى سياق متصل شهد فيلم Ford v Ferrari سباق من نوع آخر، بعد ترشيح الممثل العالمي كريستيان بيل والممثل مات ديمون، لحصد جائزة أفضل ممثل رئيسي في دورة توزيع جوائز الاوسكار القادمة عن دورهما في نفس الفيلم.

فيلم Ford v Ferrari، من بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل و مات ديمون، ويشارك فى بطولته كل من كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.

ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطورى، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الأخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسطر على السباق.