- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 11:52 مساءً - حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول جلسة تصوير لأب فاجأ ابنته وزوجها في شهر العسل بتواجده على فراشهما بغرفتهما بالفندق.
ونالت الفكرة إعجاب الكثير، مؤكدين أنها تدل على مدى حب الأب لابنته وشدة تعلقه بها، بينما أكد البعض الأخر أن الفكرة مستوحاة من فيلم “عريس من جهة أمنية”، والذي قام ببطولته عادل إمام وشارك به أيضًا حلا شيحة وشريف منير وجسد به الزعيم دور الأب الذي يرفض ابتعاد إبنته عنها والزواج.
هذه الصور حصدت على إعجاب عشرات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما نجحت في الإنتشار على موقعي فايسبوك وإنستغرام خلال الساعات القللة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة عادل إمام.. أب يقتحم غرفة ابنته في شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.