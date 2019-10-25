رسالة صادمة من متابعة لفنانة: “ريحتك وحشة الله يعين جوزك”.. كيف ردت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 11:52 مساءً - فوجئت الفنانة إنجي وجدان برسالة صادمة من متابعة لها عبر صفحتها على “فيسبوك” تصفها بالفيل، وتهاجمها بشكل عنيف، فنشرت إنجي نص الرسالة .



وجاء فيها: “إنتي أثبتي لجمهورك إنك فيل مش بني آدم، على اللي عملتيه لريهام سعيد، ولو ما كانت ريحتك عرق ما علقتي عليها قدام الفانز بتوعها، بس أكيد ريحتك وحشة اوي، الله يعين جوزك على القرف اللي هو فيه ده جميل ورفيع وانتي تخينة بجد”.

إنجي وجدان لم تتجاهل هذه الرسالة وردت عليها: “وده مثل للأنواع العجيبة اللي بتتحدف عليا.. ديه واحدة عاملة أكونت من يومين بالظبط علشان تدخل تشتمني.. لا وإيه بتعاكس جوزي كمان.. والله الكائن ده بيورينا قد إيه الأمراض النفسية ممكن تعمل إيه.. ربنا يشفيها يا رب ولو حد عنده دكتور كويس يبعتلها نمرته.. اسمها ليزا تادروس”.