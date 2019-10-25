بعد ضجة يوم ميلادها.. بلقيس تبهر الجميع بأناقتها

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 11:52 مساءً - أبهرت الفنانة اليمنية بلقيس متابعي حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بنشر صور جديدة لها لفتت أنظار الكثيرين.

وظهرت في بعضها بكامل أناقتها وهي ترتدي تنورة طويلة مع كسرات باللون الأزرق وفي أخرى تنورة طويلة من الجلد المقطع إلى مربعات. وفي الحالتين اختارت كنزة مناسبة.



وأثارت الانتباه بنحافة خصرها التي ظهرت من خلال حزامين عريضين. واطلق هذا موجة من التعليقات التي ركزت بمعظمها على الثناء على خيارات النجمة وأناقتها حيث نالت الصور أكثر من 77 ألف علامة إعجاب.ويشار إلى أن بلقيس أثارت ضجة في وقت سابق بعدما احتفل زوجها بيوم ميلادها بطريقة مميزة.

وقام بتزيين أرضية المنزل بالورود الحمراء كما أحضر للمناسبة قالب حلوى من طبقات عدة وهو ما فاجأ الفنانة التي عبرت عن سعادتها بشكل لافت.