شاهدوا.. فنانة لبنانية تصدم الجميع باستلقائها في الشارع وصراخها

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 11:52 مساءً - أحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في فيديو أظهر مشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ 9 أيام.

وبدت في المقطع المصور وهي تستلقي على الطريق في إطار عمليات قطع الطرق التي تحدث في مناطق مختلفة من بلدها.

وشوهدت وهي تصرخ وتدعو أشخاصاً آخرين إلى النزول إلى الشارع. وأثار هذا الفيديو موجة واسعة من الجدل حيث حقق أكثر من 48 ألف مشاهدة على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم تصرف الممثلة لافتين إلى أنه مفاجئ وأنه كان بإمكانها المشاركة في الحدث من دون الاستلقاء.

ويشار إلى أن عدداً كبيراً من فناني لبنان شاركوا في هذه التحركات من خلال النزول إلى الشارع والوقوف إلى جانب المتظاهرين. كما قام عدد منهم باقتحام مبنى التلفزيون الرسمي احتجاجاً على عدم تغطيته الأحداث بالشكل الكافي.