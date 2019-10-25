نيكول كيدمان تحتفل بالهالوين مبكرا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة والممثلة الاسترالية نيكول كيدمان، صورة لها برفقة شقيقتها أنتونيا، تعلن بها بدئها للاحتفال بعيد الهالوين مبكرا، وظهرت خلالها مرتدية لإطلالة مستوحاة من التراث الألماني.

وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية قد نشرت الصورة التي ظهرت بها نيكول، مرتدية للزي الألماني المعروف باسم German barmaid، وشاركتها مع متابعيها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، متمنية لهم احتفالات سعيدة بالهالوين.

يأتي ذلك بعد ظهور النجمة العالمية البالغة من العمر 52 عاما، خلال احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Bombshell في ضيافة الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وشارك النجمة نيكول كيدمان في الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم النجمة تشارليز ثيرون، في حين تغيبت النجمة مارجو روبي عن العرض.

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ويعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.

واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي “روجر آليس”، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.

وتجسد النجمة تشارليز ثيرون في الفيلم شخصية باسم “ميجن كيلي”، كما تجسد نيكول كيدمان شخصية باسسم “جريتشن كارلسون”، وتجسد النجمة مارجو روبي شخصية باسم “كايلا بوسبيسلي”.

ويشارك في بطولة الفيلم جون ليثجو الذي جسد شخصية باسم “روجر إيليس”، والنجم “كيت مكينون”، وكوني بريتون التي تجسد شخصية باسم “بيث إيليس”، ومارك دوبلاس الذي يجسد شخصية باسم “دوجلاس برنت”، وروب ديلاني ومالكوم مكدويل الذي يجسد شخصية باسم “روبيرت موردوك”.