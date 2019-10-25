إطلالة نسرين طافش تصدم الجميع.. لماذا وصفت بالمرعبة؟ – بالصور والفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشرت الممثلة السورية نسرين طافش صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” فاجأت من خلالها الجمهور.
وأطلت بطريقة غريبة جدًا تحضيرًا لمناسبة الهالوين حيث علّقت: “مو قادرة اضحك ليهررر صف اللولو الي على خدي و تمي، من كواليس جلسة تصوير الهالويين”.
كما وجهت سؤال لمتابعيها عن أفلام الرعب: “شو اكتر فلم رعب حلفتو يمين بعدو ما تشوفو افلام رعب بحياتكون ،بالنسبة الي كان قابضة الارواح”.
وتابعت: “وبعدو شفت بارانورمال اكتفتيز بدون موسيقا و مسرع بس لافهم القصة بدون ما ارتعب”.
الجمهور تفاعل مع الصور والفيديوهات بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم تداولها عبر الصفحات الفنيّة بكثرة.
ومن جهة أخرى لم تكشف طافش إلى الآن عن تفاصيل مشاركتها في السباق الرمضانيّ لعام 2020 بعد أن شاركت في الموسم السابق من خلال مسلسل “مقامات العشق”.
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